ماكرون يعلن اعتزامه بحث الأزمة الإيرانية مع ترامب على هامش قمة العشرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه بحث الأزمة الإيرانية المتصاعدة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان.

وفي أعقاب اختتام قمة دول حوض البحر المتوسط في مرسيليا، قال ماكرون اليوم الاثنين:" يجب الآن ايجاد حل يكون هدفه هو الأمن الجماعي للمنطقة".

ومن المنتظر أن تنعقد قمة العشرين يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

كانت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت في الفترة الأخيرة على نحو خطير بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع مسيرة يوم الخميس الماضي، وقالت إيران إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي.

وفي المقابل، قالت الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تسير في الأجواء الدولية، وكانت الولايات المتحدة تحضر لضربة مضادة غير أن ترامب أعلن أنه أوقفها قبل وقت قصير من موعدها المقرر.

وقد أثار التصعيد الأخير في الصراع الإيراني قلقا دوليا من اندلاع حرب جديدة في الخليج.

ووقع ترامب اليوم الاثنين امرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران وصفها بانها "مؤثرة بقوة".