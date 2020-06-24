 اليمن: تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز والإجمالي 214 حالة - بوابة الشروق
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اليمن: تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز والإجمالي 214 حالة

رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء يوم السادس من مايو 2020. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.
رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء يوم السادس من مايو 2020. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:48 ص

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليمنية، الثلاثاء، تسجيل 10 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الآصابات بالمحافظة إلى 214 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الناطق باسم لجنة الطوارئ الدكتور أحمد منصور، قوله: إن عدد حالات الوفاة بلغت 50 حالة، بينما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 37 حالة.

وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة 127 حالة منها 26 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي، و101 حالة بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.

وأكد منصور، أن فُرق الاستجابة السريعة لاتزال تقوم بالتقصي والتتبع لجمع المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.


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