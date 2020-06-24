محافظ بورسعيد يفتتح مخبز المطحن النصف آلي بحي الضواحي

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مخبز المطحن النصف الآلي بحي الضواحي، رافقه خلالها ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي.

وتفقد المحافظ، أقسام المخبز كما أطلع على سير العمل وإنتاج الخبز المدعم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدًا بمستوى المخبز المقام على أفضل مستوى.

وحرص محافظ بورسعيد على التواصل مع العاملين بالمخبز؛ للتأكد من عدم وجود أي معوقات داخل المخبز، مشددًا على منع أي تكدس أثناء حصول المواطنين على الخبز، وكذا تواصل مع عدد من المواطنين، والذين أبدوا شكرهم للمحافظ على افتتاح المخبز الجديد الذي يوفر مخزون كافٍ من الخبز المدعم، ويضاف لمنظومة الخبز في مناطق السيد متولي والقابوطي نظرًا للكثافة السكانية بهذه المناطق.

وقال اللواء عادل الغضبان خلال افتتاح المخبز أنه يحقق إنتاجية عالية بأجود أنواع الخبز المقدمة.

يذكر أن مخبز المطحن النصف آلى (للخبز المدعم )، ويخدم مناطق السيد متولي والقابوطي بحي الضواحي، ويوفر مخزون احتياطي واستراتيجي للمحافظة، بواقع 50 شيكارة في اليوم.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير عدد كبير من المخابز بالمحافظة خاصة في المناطق الأعلى كثافة سكانية والقرى لتوفير احتياجات المواطنين كافة.