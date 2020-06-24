جامعة الاسكندرية: حاضنة الذكاء الاصطناعي الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موجهة لشباب الجامعات

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعي بجامعة الإسكندرية.

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحاضنة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والموجهة للشباب من داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن حاضنة الذكاء الاصطناعي تستهدف تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم.

وأضاف أنها تسهم في العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، وخلق بيئة متكاملة لريادة الأعمال وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة حتى تتمكن من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد حلول مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.