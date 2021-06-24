باكستان تسجل 1097 إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت باكستان ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 951 ألفا و865 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون"، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 35 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و108 حالات.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 896 ألفا و821 حالة، بعدما تماثلت 1131 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 32 ألفا و936 حالة.