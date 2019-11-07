جامعة عين شمس تستضيف ندوة الدراسات العليا بجامعة كانسس الأمريكية

نظّم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة كانسس بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض برامج الدراسات العليا والمنح التي تقدمها جامعة كانسس عبر تقنية الفيديو كونفرانس بأستخدام تطبيق زووم.

استضافت الندوة أماندا أوستريكو مساعد نائب رئيس جامعة كانسس ومدير إدارة تسجيل طلاب الدراسات العليا، وهدير شاهين المسئولة عن تسجيل الطلاب الدوليين بجامعة كانسس، واثنين من طلاب الدراسات العليا كسفراء للجامعة.

أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا النشاط يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل مع جامعات عالمية رائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي لضمان استمرار التطوير في برامج الجامعة المختلفة من خلال توفير منح دراسية من جامعات عالمية في تخصصات تحتاجها الجامعة في الفترة الحالية والمستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة وخططها البحثية على المستوى العالمي.

وأضاف أن جامعة عين شمس تتميز بسمعة علمية رائدة في مجالات مختلفة وتمتلك أعضاء تدريس لهم سمعة طيبة على المستوى الدولي في مجالات البحث العلمي المختلفة، كل ذلك بالإضافة لتاريخ الجامعة وما تشهده الأن من تطور في منظومتي التعليم والبحث العلمي مما يجعلها جامعة صاحبة دور محوري في المنطقة وفي المجتمع الدولي.

وأكدت الدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع التعاون الدولي بجامعة عين شمس عن رغبة الجامعة في التعاون الدولي مع الجامعات الرائدة علي مستوي العالم لتبادل الخبرات والاستفادة من كل الفرص التي تضع جامعة عين شمس من بين هذه الجامعات.

وتابعت: "نأمل ان نوفر لطلابنا كل الفرص للدراسة والتدريب في جامعات مرموقة بالبرامج الدراسية المختلفة التي تميز جامعة عين شمس عن غيرها من الجامعات في المنطقة. حيث يتيح توفير منح دراسية لطلابنا فرصة كبيرة لصناعة شراكات على المستوى الدولي بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وجامعات العالم للتعاون واستمرار الشراكات العلمية والبحثية".

بدأت الندوة هدير شاهين بتقديم لمحة عامة موجزة عن جامعة كانساس بما في ذلك تصنيف الجامعة والموقع الجغرافي ومعلومات حول الحياة الطلابية في الحرم الجامعي لجامعة كانسس، وبعد ذلك، تحدثت أماندا أوستريكو، عن عملية التقديم ومتطلبات القبول وفرص التمويل المتاحة للطلاب الدوليين في جامعة كانسس.

وتبادل الطلاب السفراء جوليا وباتريك تجاربهم في جامعة كانسس وأجابوا على الأسئلة العديدة التي طرحها الطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس.

شارك العديد من طلاب جامعة عين شمس في الندوة للتعرف عن طرق الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وطريقة الحصول على المنح المختلفة.