تدريب 22 ممرضة بقسم الكلى في مستشفيات قنا

أكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة مكافحة العدوي بالمديرية، قد عقدت دورة تدريبية لعدد 22 من تمريض أقسام الكلي بمستشفيات محافظة قنا.

وأوضح تاوضروس، أنه قد تم شرح عوامل الخطورة لدى مرضى الكلى وإجراءات مكافحة العدوى بالقسم وأهمية غسيل الأيدى وارتداء الواقيات الشخصية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة إلى شرح أنواع الواقيات واستخداماتها وكيفية توصيل مريض طرفي ومركزي مع تدريب عملي، وشرح كيفية تنظيف وتطهير البيئة وتطهير الماكينات وكذلك التخلص الآمن من النفايات، وتم تسليم ملف لملخص إجراءات مكافحة العدوى والتوصيات الهامة لكل متدربة به كافة الإجراءات الوقائية.