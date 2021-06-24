تركيا تستعد لبدء تطعيم فئة ما فوق 17 عاما ضد كورونا

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن تطعيم الفئة فوق 17 عاما ضد فيروس كورونا ستبدأ اعتبارا من غد الجمعة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير القول في تصريح صحفي إن نظام حجز مواعيد لقاح كورونا سيفتح لجميع الأشخاص من الفئة العمرية فوق 17 عاما اعتبارا من يوم غد.

وأضاف أنه مع تحصين فئة الشباب ستكون الجامعات قادرة على إعادة فتح أبوابها بسهولة كبيرة.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان تطعيم 70% على الأقل من المواطنين بجرعة واحدة على الأقل بحلول عيد الأضحى.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وأطلقت تركيا في 14 يناير الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا، وبدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم كبار السن.