تدريبات استشفائية وجلسة خاصة بين كارتيرون واللاعبين في مران الزمالك

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف منافسات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم.

في الوقت نفسه خاض الرباعي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس المرمى تدريبات بدنية شاقة خلال مران اليوم

وأدى رباعي الزمالك تدريبات بدنية تحت قيادة أوليفيرا مدرب الحراس، كما خضع الحراس لتدريبات على سرعة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية والضربات الثابتة.