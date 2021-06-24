 روسيا تحذر بريطانيا من عواقب أي استفزازات محتملة في البحر الأسود - بوابة الشروق
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روسيا تحذر بريطانيا من عواقب أي استفزازات محتملة في البحر الأسود

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 5:26 م
حذرت روسيا، المملكة المتحدة من عواقب أي استفزازات جديدة في البحر الأسود، بعد حادثة خرق المدمرة البريطانية حدودها قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنها استدعت اليوم الخميس، السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت، وأعربت لها عن احتجاجها الشديد على التصرفات الاستفزازية والخطيرة للسفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الإقليمية الروسية".

وشددت الوزارة على أنها تعتبر هذه الحادثة انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرة إلى أنها أكدت - خلال الاجتماع مع السفيرة - أنه في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات؛ سيتحمل الجانب البريطاني المسؤولية الكاملة عن عواقبها المحتملة.

وأطلقت قوات للجيش الروسي أمس طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة البريطانية بعد أن خرقت المياه الاقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون الانصياع لمطالب الجانب الروسي.

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