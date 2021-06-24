فلسطين: نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس انتهاك للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها، اليوم الخميس، إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية.

كانت هندوراس نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك حسبما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا، اليوم، مقر سفارة تيجوسيجالبا في القدس.

وقالت الخارجية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: "إنه من المؤسف أن رئيس هندوراس قرر اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ، والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال إلى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في مدينة القدس، من أجل ترسيخ الاحتلال ونسف أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل.