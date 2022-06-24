الوطن الإماراتية: العلاقات مع الأردن أصبحت صمام أمان في مواجهة التحديات

أكدت صحيفة ( الوطن) الإماراتية، أن العلاقات المتجذرة بين الإمارات والأردن على مدى تاريخها أصبحت صمام أمان في مواجهة التحديات، كما أن تطورها الاستراتيجي واستدامة تعزيزها يتم بفعل الحرص المشترك لقيادتي الدولتين على تنميتها، إذ تتميز بتطابق المواقف والتنسيق والقرارات الشجاعة والسياسة الواضحة والشفافية في التعامل مع جميع القضايا.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "الإمارات والأردن .. علاقات تاريخية تزداد رسوخا" - أن مباحثات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، في أبوظبي، والقمم الدورية الهادفة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، تعكس قوة الروابط الأخوية والحرص على مواكبة كافة المستجدات التي يشهدها العالم، وأهمية التنسيق للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على المنطقة.

وأشارت إلى أن النموذج الحضاري والأخوي الذي يميز الروابط بين الإمارات والأردن وما تقوم عليه من أسس صلبة، يعزز قوة العلاقات ويبين العزيمة التي يتم العمل بها لتحقيق التطلعات من خلال تحالف ثابت وإرادة مشتركة تعمل ليكون الحاضر والمستقبل امتدادا لتاريخ طويل ومشرف يجمع البلدين وتم بناؤه على إرادة وجهود عظيمة مشتركة ليكون التعاون على ما هو عليه اليوم من نموذج مبشر بالأفضل دائما.