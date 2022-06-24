جونسون يؤكد ضرورة سماع الناخبين بعد خسارة حزب المحافظين مقعدين في البرلمان

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أنه سيستمر في الاستماع للناخبين بعد خسارة حزبه المحافظين مقعدين في الانتخابات البرلمانية الفرعية ما أدى لاستقالة رئيس الحزب أوليفر دودن.

وقال جونسون - في تصريحات متلفزة بحسب ما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "لا أريد التقليل من أهمية ما حدث لكن من الطبيعي أن تخسر الحكومات الانتخابات الفرعية في منتصف المدة".

وأضاف "أعتقد أن ما يجب على الحكومات إدراكه أيضا هو أنني لا أريد التقليل من أهمية ما يقوله الناخبون ولكن من الصحيح أيضا أنه في منتصف المدة تخسر الحكومة، ما نحتاج إلى فعله الآن هو التفكير في مكان وجود الناخبين وما يشعرون به أساسا هو أننا مررنا بوباء كوفيد بشكل جيد واتخذنا الكثير من القرارات الصحيحة لكننا نواجه ضغوطا على تكاليف المعيشة".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "نشهد ارتفاعات في أسعار الوقود وتكاليف الطاقة وتكاليف الغذاء مما يضرب الناس، علينا أن ندرك أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به ونحن بالتأكيد سنفعله".

وأشار جونسون إلى ضرورة استمرار معالجة مخاوف الناس حتى الانتهاء من ذلك الوضع المغلوط، على حد قوله.

وخسر حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه جونسون مقعدين برلمانيين اليوم الجمعة مما أدى إلى استقالة رئيس الحزب وجدد الشكوك بشأن مستقبل زعيم بريطانيا المحاصر.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن تلك الخسارة تدفع جونسون إلى التحرك مرة أخرى وسط أزمة غلاء المعيشة المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

وقاوم جونسون ضغوطا شديدة للاستقالة بعد تغريمه لخرقه قواعد الإغلاق في مكتبه في داونينج ستريت ورفض فكرة أنه سيستقيل إذا خسر حزبه الحاكم ما يسمى بالانتخابات الفرعية.

يذكر أن جونسون نجا خلال يونيو الجاري من تصويت على الثقة أجراه نواب محافظون، رغم أن 41% من زملائه البرلمانيين صوتوا للإطاحة به.