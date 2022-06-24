أرباح فيديكس في الفصل الرابع تقل قليلا عن توقعات المحللين

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أعلنت شركة فيديكس يوم الخميس عن نتائج أعمالها للربع الرابع مشيرة إلى أن ارباحها تقل قليلا عن تقديرات وول ستريت.

ومع ذلك، كشفت الشركة ، عملاق توصيل الطرود، عن توقعات قوية للأرباح للعام 2023 بأكمله.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من ممفيس بولاية تينيسي مقرا لها، أن أرباحها في الربع الأخير بلغت 558 مليون دولار أو 13ر2 دولار للسهم، مقارنة بأرباح العام الماضي التي بلغت 87ر1 مليار دولار أو 88ر6 دولار للسهم.

وبلغت الأرباح المعدلة لهذا الربع 87ر6 دولار للسهم، مقارنة بـ 01ر5 دولار للسهم في العام الماضي.

وفي استطلاع لتومسون رويترز، توقع 24 محللا أرباحا تبلغ 88ر6 دولار للسهم الواحد، في المتوسط، عن هذا الربع.

يشار إلى أن تقديرات المحللين عادة ما تستبعد البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الربع 8% لتصل إلى 39ر24 مليار دولار من 57ر22 مليار دولار العام الماضي.

وقدر محللو وول ستريت أن تصل الإيرادات إلى نحو 56ر24 مليار دولار.

وقال المدير المالي مايكل لينز:"أدى تركيزنا المستمر على جودة الإيرادات إلى تحسن كبير في نتائج الربع الرابع".

وتابع "نتوقع مزيدا من الزخم خلال السنة المالية 2023 وما بعدها في الوقت الذي ننفذ فيه مبادراتنا لزيادة الربحية والعوائد".

وفي نظرة مستقبلية إلى عام 2023 بأكمله، فإن الشركة مستمرة في توقع أرباح معدلة تتراوح ما بين 50ر22 دولار إلى 50ر24 دولار للسهم.

ويتوقع المحللون حاليا أرباحا تبلغ 41ر22 دولار للسهم، وأغلق التداول على سهم فيديكس يوم الخميس عند 13ر228 دولار، بانخفاض 89ر0 دولار أو 39ر0% في بورصة نيويورك.

ومع ذلك ، ارتفع السهم 51ر6 دولار أو 85ر2% في فترة ما بعد ساعات التداول.