مياه القاهرة تعلن حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، رفع حالة الطوارئ بجميع مواقع الشركة طوال إجازة عيد الأضحى؛ لضمان استدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم، إلى استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، التابعة للشركة، يوميا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً طوال أيام إجازة عيد الأضحى، بالمراكز التالية:

1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.)

https://goo.gl/maps/yheJYoGA9TggFuMJ6

2- مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان

من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.)

https://goo.gl/maps/pABqShhh4Hb2ymSZ7

مركز خدمة عملاء السلام الكائن (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.)

https://goo.gl/maps/3NH9dtwAzDbHHubTA

3- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن (خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حى المقطم.)

https://goo.gl/maps/RLYDAw2qKoD7L7Ky8

4- مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن (1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيره.)

https://goo.gl/maps/AkgPv7EtwEa6reTn7

5- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن (3 شارع احمد انسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.)

https://goo.gl/maps/Vc5ZRMSnf3yYLoL47

6- مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن (٩شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادى مياه القاهرة).

https://goo.gl/maps/mPBhXzcCtuYqfohu9