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مصر
سفارة روسيا بالقاهرة: تمرد فاجنر لن يدمر وحدة شعبنا.. وسنظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي
خلاف جديد في الوفد.. عبدالسند يمامة يعلن الاجتماع واختياره مرشحا للحزب.. وبدراوي: كذب وسأتخذ إجراءات
رئيسا وزراء مصر والهند يترأسان مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك
زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة.. كيف وثق السيسي زيارته لضريح غاندي؟
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العالم
لم يستمع للتحذيرات.. كيف صنع رئيس الشركة المالكة للغواصة تيتان قبره بنفسه؟
انالينا بيربوك: الحكومة الألمانية تتابع تطورات الوضع في روسيا عن كثب
حاكم ليبيتسك الروسية يعلن بدء إلغاء الإجراءات الأمنية في منطقته بعد وقف فاجنر تقدمها
رياضة
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رياضة عالمية
الخطيب يهدي رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه درع وعلم الأهلي
الأهلي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي في الموسم الجديد
الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم لمدة عامين قادمين
رأي
فن
أميرة سليم: قدمت تجربة موسيقية لم تحدث في مصر من قبل على مسرح متحف الحضارة
حوار| خالد داغر: الأوبرا ملك لكل مواهب مصر.. وتقديم الموسيقى العربية في قالب جديد مسئوليتي
إلهام شاهين: نزلت احتفل يوم 30 يونيو في الشارع زي المجنونة
إلهام شاهين: مجيء محمد مرسي للحكم كارثة.. ولو استمروا كان هيطلع روحنا
مال وأعمال
أعمال
مواطن
محللون بسوق المال: العقارات والخدمات المالية غير المصرفية فرسا الرهان على المدى القصير والمتوسط
فنادق العاصمة الإدارية تطلب الاستعانة بعمالة من أصحاب الخبرات بالمنتجعات السياحية
ارتفاع تكلفة الاستيراد تدفع براندات عالمية لتصنيع الملابس في مصر
حوادث وقضايا
شاب يقتل شقيقه وزوجته بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور
26 يونيو.. الحكم على مسن ونجليه لاتهامهم بقتل ابنته بمنشأة القناطر
تأجيل إعادة محاكمة 19 متهما في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق إلى جلسة 22 يوليو
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر
تليفزيون
سمير فرج: موقف بوتين من هجوم قوات فاجنر محير للجميع
أشرف زكي: ثورة 30 يونيو من أجمل أيام مصر ونسير بخطى سريعة نحو التنمية