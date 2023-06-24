ضياء رشوان: الحوار الوطني أعاد تحالف ثورة 30 يونيو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه من حسن الحظ أن الحديث عن الحوار الوطني يأتي في سياق 30 يونيو.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تعريفه الشخصي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني هو دعوة إلى إعادة تحالف 30 يونيو.

وأوضح أن الشركاء في ثورة 30 يونيو غابوا عن بعضهم البعض لفترة ما، وانسدت القنوات فيما بينهم، وحدث سوء تفاهم، ما أدّى إلى تأجيل الإصلاح السياسي لفترة.

وأشار إلى أنه يظن أن الرئيس السيسي أدرك أن استعادة تحالف 30 يونيو أمر ضروري للغاية لمستقبل البلد والجمهورية الجديدة.

وتابع: «ثورة 30 يونيو أطاحت بحكم مش عاوز أوصفه لأنه موصوف جاهز».