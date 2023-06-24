تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو بعد اتهام زعيم فاجنر بالدعوة إلى عصيان مسلح

ومن جهتها، نفت السلطات الروسية الضربة الصاروخية وطالبته بوقف "الأعمال غير القانونية".

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه كان على علم بالوضع وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ويمثل ذلك تصعيداً مذهلاً للتوتر الداخلي داخل روسيا.

ومجموعة فاغنر هي منظمة شبه عسكرية تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. إلا أن بريغوجين أصبح في الأشهر الأخيرة صريحاً بشكل متزايد في انتقاداته للقيادة العسكرية الروسية.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، إن "الشر الذي تحمله القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف".

وقال: "أولئك الذين قتلوا أبناءنا وعشرات الآلاف من أرواح الجنود الروس [في الحرب في أوكرانيا] سيعاقبون".

وأضاف: "أطلب منكم عدم المقاومة. أي شخص يفعل ذلك سيعتبر تهديداً لنا وسيتم تدميره. ينطبق ذلك على أي نقاط تفتيش وطيران على طريقنا".

وتابع قائلاً: "السلطة الرئاسية والحكومة والشرطة والحرس الروسي سيعملون كالمعتاد".

وقال: "هذا ليس انقلاباً عسكرياً بل مسيرة نحو العدالة. أفعالنا لا تؤثر على القوات (الروسية) بأي شكل من الأشكال".