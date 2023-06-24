محافظة الإسكندرية: غلق 53 منشأة مخالفة وضبط 5864 حالة إشغال

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية في بيان اليوم الجمعة عن غلق 53 منشأة وضبط 5864 حالة إشغال و450 ألف جنيه غرامات فورية خلال أسبوع، مشددا على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية حملات للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 53 منشأة، والتحفظ على 5864 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1027 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 450 ألف جنيه علي منشآت المخالفة وذلك خلال أسبوع.