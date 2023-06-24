مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 إثر هجوم صاروخي روسي على كييف

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أحد عشر آخرون في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في المدينة صباح اليوم السبت.

وأصيب خلال الهجوم مبنى سكني شاهق الارتفاع في منطقة سولوميانسكي ولحقت أضرار مادية بثلاثة طوابق بالمبنى. كما لحقت أضرار بعشرات السيارات المتوقفة نتيجة لهذا الهجوم. واستمرت أعمال الإنقاذ.

كان وابل الصواريخ التى أطلقت صباح اليوم هو أحد أعنف الهجمات الروسية التى تم شنها مؤخرا على كييف. وبدأ مكتب المدعي العام في كييف تحقيقات في وقوع جرائم حرب.

وكانت كييف قد تعرضت لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 16 شهرًا. واعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية العديد من الصواريخ.

وصدرت تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم السبت، كما تواترت تقارير عن انفجارات من العديد من المدن.

وفي خاركيف وهى المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة والواقعة جنوب الحدود الروسية مباشرة، اندلع حريق بعد إصابة خط للغاز، حسبما كتب رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تطبيق تليجرام. وقال تيريخوف إن ثلاثة صواريخ أطلقت على المدينة.

وقالت الإذاعة الوطنية الأوكرانية "ساسبيلنى ميديا" إنه تم الإبلاغ عن انفجارات أيضا في مدينتي دنيبرو وكريمنشوك.

وفي الوقت ذاته ، تتابع القيادة الأوكرانية التطورات فى روسيا والتصعيد الدائر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاجنر الذي انشق على الكرملين.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتفاضة المسلحة التي قام بها يفجيني بريجوجين بأنها "علامة واضحة على ضعف بوتين وحربه على أوكرانيا".