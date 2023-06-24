نائب محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 238 درجة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بحد أدنى 238 درجة لجميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

واعتمدت "نائب المحافظ"، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بحد أدنى 23 درجة للثانوي الفندقي ودرجة الصناعي، و170 درجة الثانوي التجاري، و150 للزراعي.

ومن جهته، وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة "العامة والفنية".

وأضاف "الديب"، أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حاليا تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالبا، بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة، وتكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 238 درجة؛ حرصا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2022 - 2021، ومن المقرر فتح قبول التقديم الإلكتروني على رابط الوزارة خلال الفترة المقبلة، وسيتم نشر الرابط في حينه.

وأكد حرص القيادة السياسية وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لدعم وتطوير التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية، وإعداد الكوادر البشرية لسوق العمل من خلال تقديم أعلى وأفضل خدمة تعليمية وتدريبية وتأهيلية بجميع المدارس الفنية، والتقديم بمدراس أخرى بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية بمختلف المحافظات، ومنها: "مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي والتي يتم تعيين خريجها بالشركة، وتعمل على تأهيل الطلاب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر - مدرسة توشيبا العربي - مدرسة السويدي الثانوي - مدرسة we للاتصالات - مدرسة الضبعة النووية - مدرسة الطاقة الشمسية - مدرسة غبور للسيارات - مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي - مدرسة السكك الحديد والطرق - مدرسة البترول 19 - مدرسة التمريض العام - مدرسة الثانوي البحري - مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية - مدرسة البتروكيماويات - مدرسة الغزل والنسيج".