تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

باب الوادى

أحمد طيباوى

دار الشروق

2023



«وجد كمال الباب مواربًا ففتحه، وكان الآخر بانتظاره.. وللحظات، وقف مرتبكًا أمامه. لم يكن النور كافيًا ليتبيَّن هيئته جيدًا، فجعل يمعن النظر فيه ويتفحص وجهه، وكاد يمدُّ يده ليلمسه ويتأكد من أنه حقيقى لكنَّ صوتا من داخله أخبره بأنَّه هو بدا له عفيًّا برغم عمره الطويل، أحبَّ ذلك، لو وجده شيخًا ضعيفًا لكان انتقامه منه سيكون غير أخلاقى. نسى ذلك فى أثناء وقوفه، وراح يحثُّ عاطفته أن تخرج؛ كلمات ودموعًا وصراخًا وغضبًا، أو أى سلوك آخر، إلا أن يبقى جامدًا ينظر إليه... الشيخ الواقف مثله ساكنا لا يتحرك هو والده، والتيار الذى يمرُّ منه إليه قوى مع أنَّه لا يدرك طبيعته».

معجزة الصباح

هال إلرود

دار الشروق

2023

كان أبى الغنى يردد دائما:

«يمكننى أن أكسب دولارا آخر، ولكن لا يمكننى أن أكسب يوما آخر. إذا أردتم أن تستفيدوا من كل لحظة فى حياتكم، اقرأوا معجزة الصباح. هال الرود شخص عبقرى وكان لكتابه مفعول السحر فى حياتى. «روبرت تى. كيوساكى ــ مؤلف الكتاب الأكثر مبيعا الأب الغنى والأب الفقير»

انهضوا! أنتم على موعد مع النجاح! أنتم على وشك اكتشاف كيفية تحقيق حياة استثنائية لم تتخيلوها من قبل!

ما هو القاسم المشترك بين ريتشارد برانسون مؤسس شركة فيرجين، وآنا وينتور مديرة مجلة فوغ وتيم كوك المدير التنفيذى لشركة أبل؟ هل هو النجاح؟ بالتأكيد. هل هو جدول عمل ملىء؟ ممكن أيضا. لكن الأهم من ذلك هو سرّ بقى دفينا حتى الآن، سر سيغير حياتكم بأسرع مما تتصوّرون، وسيشع فور الكشف عنه.

بدون سابق إنذار

أنيسة عصام حسونة

دار الشروق

2017



كان كل شىء فى حياتها يسير طبيعيًّا وموحيًا بالخير والأحداث السعيدة، نجاح على المستوى الأسرى والعملى، تفوق لافت فى إدارة واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية العاملة فى مصر، وتُوِّج الأمر باختيارها من رئاسة الجمهورية نائبة فى مجلس النواب، ثم وقع الأمر فجأة كعاصفة بدون سابق إنذار. فى كتابها الملهم هذا، شديد الإنسانية، عظيم الأثر على قارئه، لا تروى أنيسة حسونة وقائع معركة كبرى انتهت مع أشرس أمراض العصر، وإنما تكتب جانبًا من نضالها وكفاحها وهى لا تزال فى ذروة القتال، لم ترفع رايات النصر على بقايا المرض، لكنه أيضا لم يهزم روحها المقاتلة والمثابرة، ونفسها التوّاقة للخير والحب والناس، ولعل هذا ما يُضفى طبيعة خاصة على هذا الكتاب، الذى يمكن وصفه بأنه سابقة أولى فى نقل وقائع معركة لا تزال رحاها دائرة، بينما القارئ يلتهم السطور ويعيش تفاصيل أفراح وأحزان وانتصارات وانتكاسات، وعطايا وآلام الرحلة الصعبة.



دليل جدتى لقتل الأوغاد

ميرنا المهدى

دار الكرمة

2023



اكتشفتُ الليلة أن كل فرد من عائلتى قد قَتل مرَّة على الأقل!

وقفت خلف جدتى وهى تفتح باب الغرفة لأجد جثة هذا الوغد عارية.

بالطبع لم أشك فى قاتل غير جدتي! ليس لأنها الوحيدة فى بيتنا التى تملك سلاحًا احترفت استعماله منذ أيام شبابها، وليس لأننا نعلم أنها قتلت زوجها السابق، بل لأنها فور أن رأت الجثة، ربتت على ظهرى وقابلت نظراتى المرتاعة بابتسامة حنون وكأنها تقول لى: «جثة هذا الوغد هى هدية تفوقك فى الثانوية العامة. اسعَد يا عيسى!».

لم أسعد، فقد أوصيتهم ألا يقتلوه بدونى، فلا يجوز أن يُطلق غيرى الرصاص عليه، لكن يبدو أنهم استغلوا غيابى فى قسم قصر النيل ليمارسوا العادة الأقرب إلى قلوبهم؛ تجاهل رغباتى.

وددتُ أن أعاتب جدتى لأنها خرقت قواعدها لقتل الأوغاد، لكن نظرات هذا الضابط الذى يقف خلفنا وفى يده ليمونة منعتنى من الكلام.