وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث أمام مؤتمر هرتسليا الأمني ​​في إسرائيل اليوم

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تل أبيب اليوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الموالي لإيران.

وتعتزم بيربوك إلقاء خطاب مساء اليوم أمام مؤتمر هرتسليا الأمني ​​التابع لمعهد السياسة والاستراتيجية وجامعة رايخمان.

وهذه هي الزيارة الثامنة التي تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس هناك في 7 أكتوبر.

وتشارك بيربوك اليوم أولا في الاجتماع الدوري لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، والذي سيركز على الدعم المشترك لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، إلى جانب الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط.

وبحسب متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، تجري بيربوك غدا الثلاثاء محادثات في إسرائيل والمناطق الفلسطينية حول الحرب في قطاع غزة واستمرار الوضع الإنساني الكارثي هناك. وأضافت المتحدثة أن الطريق نحو حل الدولتين سيكون أيضا ضمن موضوعات المحادثات مثلما كان الحال في زيارات سابقة للوزيرة.

ومن المقرر إجراء المحادثات غدا في رام الله مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى حول الوضع في الضفة الغربية وجهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية. ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتعتزم بيربوك التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء غد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.