محافظ الإسكندرية يوجه بحملات لإزالة التعديات وإيقاف البناء غير المشروع

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيهاته لرؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بالمحافظة بمواصلة حملات إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء غير المشروعة، بهدف فرض هيبة الدولة.

وأوضحت بيانات، اليوم الإثنين، أن حي المنتزه ثان نجح في فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي في عقار بشارع الرحاب بمنطقة المعمورة، إضافة إلى التحفظ على خلاطة، وفك شدة خشبية لسملات على مساحة تزيد عن 100 متر بعزبة المنشية البحرية.

وفي سياق متصل، نفذ حي شرق حملات أسفرت عن إيقاف وإزالة 62 حالة بناء مخالفة بدون ترخيص، تتنوع من إزالة أدوار مخالفة في العقارات إلى فك وإزالة جمالونات وشدات خشبية وأسوار وحوائط وأعمدة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال إنشاء مخازن بدون التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق مماثل، نظم حي المنتزه أول حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة 3 حالات تعدي في حوض الجزيري بمساحة إجمالية تبلغ 255 متر مربع، تضمنت أسوارًا وتشوينات.

من جهة أخرى، واصل حي العامرية ثان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالفة، ما أدى إلى إزالة مبنى على مساحة 400 متر مربع في منطقة الكينج مريوط، بالإضافة إلى إزالة حوائط بالدور الثاني علوي في شارع عمر المختار بالكينج.

ومن ناحية أخرى، نظم حي العامرية أول حملة لإيقاف أعمال البناء المخالفة، ما أدى إلى إيقاف 2 حالة بناء مخالفة في قرية العلا الغربية بالنهضة، والتحفظ على كميات من الأخشاب والأسمنت، إضافة إلى إزالة بناء مخالف في قرية البيضا بالنهضة عبارة عن حوائط وأعمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأخيرًا، نفذ حي وسط حملة لإزالة حوائط وقواطيع من الطوب أعلى سطح عقار بشارع ابن تومارت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعتها الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء غير قانونية على أراضي أملاك الدولة، وإيقاف أعمال البناء المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.