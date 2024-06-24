رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك كتيبة حماس في رفح

زعم هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال في تصريحات نقلها المتحدث باسم جيش الاحتلال:"من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي التي يمكننا فيها قول إننا فككنا كتيبة حماس في رفح. هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، ولكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية".

وتابع: "كون الفرقة 162 تسيطر الآن على محور فيلادلفيا من البحر إلى مثلث الحدود إسرائيل - غزة - مصر، هذا شيء مهم للغاية فيما يتعلق بإغلاق أنبوب الأكسجين لحماس لتنفيذ عمليات تهريب في المستقبل، ونحن الآن نتعامل مع المنشآت تحت الأرض".

وقبل أيام قال الجيش الإسرائيلي، وسكان، إن القوات الإسرائيلية قصفت مدينة رفح ومناطق أخرى في أنحاء قطاع غزة واشتبكت بشكل مباشر مع مسلحي حماس.