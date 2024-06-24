الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

قالت جماعة الحوثي في اليمن، أمس الأحد، إن قواتها استهدفت سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن السفينة الأولى "ترانس وورلد نافيجيتور" استُهدفت في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأضاف أن الجماعة هاجمت السفينة الثانية "ستولت سيكويا" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، وقوع الهجوم، وقالت إن الحوثيين استهدفوا السفينة "ترانس وورلد نافيجيتور" المملوكة لشركة يونانية بما يشتبه أنها طائرة بدون طيار.

وقالت في بيان: "أبلغ طاقم السفينة بحدوث إصابات بسيطة وأضرار طفيفة للسفينة، لكن السفينة واصلت طريقها"، مشيرة إلى أنه لم تحدث إصابات على متن سفن أمريكية أو تابعة للتحالف.

ووفقا للقيادة الأمريكية، فإن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها سفينة تحمل علم ليبيريا لهجوم من جانب الحوثيين.