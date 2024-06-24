 وزير مالية الاحتلال: سأجعل الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير مالية الاحتلال: سأجعل الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 6:33 م

قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يعتزم جعل الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.

وأضاف خلال اجتماع لحزبه الصهيونية الدينية اليميني، أنه سيقيم السيادة في الضفة الغربية على الأرض أولا ثم من خلال التشريع، مضيفا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير القانونية)، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابع: «مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية»، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.

وكان سموتريتش قد أكد في وقت سابق اليوم، أن مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا إن تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار.


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