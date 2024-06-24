قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة وتحقق ميدانيا مع 80 آخرين

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، بالإضافة إلى أطفال منهم جريح، وأسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد، وكفر نعمة في محافظة رام الله، طالت 80 مواطنًا على الأقل، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً، فيما لم يتسّنَ التأكد من هويات وأعداد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

ونوه أن «الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين»

وأشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 9360، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وذكر أن «الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن».