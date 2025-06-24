اليابان: إجراء انتخابات مجلس المستشارين 20 يوليو

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم 20 يوليو المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان).

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية يوم 3 يوليو، وسوف تجرى المنافسة على 125 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس ( 248 مقعدا)، 75 منها في الدوائر الانتخابية و50 بنظام التمثيل النسبي، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

وسوف تركز الحملة على سبل معالجة ارتفاع الأسعار والمسائل المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية.

وصرح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أمس الاثنين، بأن الائتلاف الحاكم يسعى إلى تأمين أغلبية في مجلس المستشارين. ويحتاج التكتل إلى الفوز بما لا يقل عن 50 مقعدا لتحقيق هذا الهدف.

وتسعى أحزاب المعارضة إلى عرقلة هذا الهدف، بعد خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في انتخابات جرت العام الماضي.