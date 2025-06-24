دول الخليج تدعو لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران

دعا الاجتماع الوزاري الخليجي الطارئ، مساء الثلاثاء، إلى استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ورحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الاجتماع الاستثنائي الـ49 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بالدوحة، لمناقشة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما قصف إيران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

ومساء الاثنين، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية تحت اسم "بشائر الفتح"، استهدفت بصواريخ قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على استهداف الولايات المتحدة فجر الأحد منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ست دول هي قطر والكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو 1981، ومقره بالرياض.