ترامب: لا أريد تغيير النظام في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يريد رؤية "تغيير للنظام" في إيران، مرجعاً السبب إلى أن ذلك "سيؤدي إلى فوضى".

جاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع صحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) في الطريق إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به وعرض عليه المساعدة بشأن إيران.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أن مقاتلاتها قصفت منظومة رادار في إيران، رغم طلب ترامب بوقف الهجوم قبل وقوعه امتثالا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجرا.