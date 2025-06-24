طقس صيفي لطيف برياح نشطة على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقس صيفي معتدل خالٍ من الغيوم والسحب الركامية، وذلك بالتزامن مع الشعور بارتفاع محسوس في درجات الحرارة بمعدل درجتين، تأثرًا بنشاط حركة الرياح الشمالية - الغربية، التي ساعد على تلطيف الأجواء.

وتُسجل درجات الحرارة العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 31 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 32 كيلو مترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة 62%، والغطاء سحابي نسبته 2%، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، ما يعمل على اعتدال مُسطح البحر المتوسط، إثر ثبات نشاط حركة الرياح.

ويأتي ذلك فيما تشهد حركة المرور والمواصلات انسبابية صباحًا في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط ، بالتزامن مع تواصل العمل بالمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية، حيث توجد سيولة في الحركة بالشوارع العامة والميادين الرئيسية، باستثناء أوقات الذروة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار خلال فترات النهار بمحافظة الإسكندرية، بينما يتحول تدريجيًا إلى طقس معتدل ليلًا.

ونصحت الأرصاد الجوية في بيان لها المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، والاستعداد لأي تغييرات مفاجئة في الأحوال الجوية، لا سيما نشاط أمواج البحر الأبيض المتوسط والمرتبطة بموسم الصيف.

وذكرت الأرصاد أن المواطنين يشعرون بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة "المعلنة"، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، تحت ضوابط محددة طبقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأضافت الأرصاد الجوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء، فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجوب أن ينتبه المواطنين إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال هذه الفترة فصل الصيف، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره على مصر.