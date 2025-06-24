تستعد منصة بلينكس (blinx) لإطلاق خدمتها الجديدة “blinx Sports”، في خطوة تستهدف تقديم تغطية رياضية رقمية مبتكرة، تفاعلية، وشاملة، لجيل شغوف يتطلع إلى محتوى هادف، وسريع، وملهم.

تمثل “blinx Sports” رؤية جديدة في عالم الرياضة، تقوم على الدمج بين التقارير الوافية، والسرد القصصي الحيوي، والتحليلات الدقيقة المعمقة، والتفاعل اللحظي من خلال التغطيات المباشرة، ضمن بيئة إعلامية تواكب العصر بأحدث الوسائط الرقمية، وتحترم عقل المتلقي وذوقه العام.

وتهدف الخدمة الرياضية الجديدة، على غرار المنصة الرئيسية، إلى تقديم محتوى رياضي متنوع ومميز لجيل “زد” وجيل الألفية، بما يساهم في ربطهم بالمنصة وكسب ثقتهم، لتصبح مصدرهم الأول لمتابعة الأحداث الرياضية المختلفة ومعرفة آخر أخبارها ومحاور قضاياها البارزة.

بدوره، قال رئيس التحرير التنفيذي لمنصة بلينكس، إيل الأندري:

"نحن متحمسون لإطلاق blinx Sports كخطوة جديدة نحو تمكين جمهورنا من الوصول إلى محتوى رياضي أصيل، متجدد، وسهل التفاعل، ومد جسور أعمق من التواصل مع الشباب. رؤيتنا هي بناء مجتمع رقمي نابض بالحياة، يجمع بين متعة المتابعة، ودقة التحليل، وقوة التفاعل."

وقال المدير التنفيذي للإبداع بمنصة بلينكس، فادي راضي:

"نعيد تعريف التجربة الرياضية الرقمية لتواكب التكنولوجيا المدعومة بالذكاء التفاعلي، لتقديم محتوى مباشر تفاعلي. هنا، لا تشاهد فقط، بل تختبر بيئة ذكية مدعومة بهوية موثوقة ومبتكرة."

تركز الخدمة الرياضية الجديدة على تغطية البطولات العربية والعالمية، وتسليط الضوء على القصص الخفية، وتقديم محتوى بصري ديناميكي بلغة قريبة من المتلقي، تناسب الشباب.

كما تعمل الخدمة على تلبية اهتمامات الجماهير على اختلاف انتماءاتهم، وتغطية الرياضات التي يتابعونها، وتقديم كل جديد بشأنها، مع التركيز على إعلاء الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمعات العربية.

ويأتي إطلاق blinx Sports استكمالاً لنهج بلينكس، التي انطلقت في سبتمبر 2023، وكرّست منذ تأسيسها مقاربة جديدة في صناعة الإعلام الرقمي، تقوم على مخاطبة وعي الشباب لا استهلاكه، وتمكينه لا تسويقه، وإشراكه بدلاً من تهميشه، من خلال تقديم محتوى نوعي ملائم وجذاب، موضوعي وبصري.