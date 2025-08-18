سينر وألكاراز وشفيونتيك يشاركون في الزوجي المختلط ببطولة فلاشينج ميدوز

قرر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أولا عالميا والإسباني كارلوس ألكاراز الثاني، والبولندية إيجا شفيونتيك الثالثة لدى السيدات، المشاركة في منافسات الزوجي المختلط من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس المُقرر إقامتها من 24 أغسطس الجاري وحتى السابع من سبتمبر المقبل.

وتُقام منافسات الزوجي المختلط بنظامها الجديد في نيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب البرنامج الذي كُشف عنه الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من خوض الثلاثي نهائي دورة سينسيناتي في أوهايو.

ويتواجه سينر وألكاراز في نهائي الدورة الأمريكية لماسترز الألف نقطة الإثنين، فيما تلعب شفيونتيك أمام الإيطالية جازمين باوليني التاسعة في نهائي دورة الألف نقطة في اليوم عينه.

ويُشارك الإيطالي في المنافسات على ملاعب فلاشينج ميدوز إلى جانب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا المصنفة الثانية في الزوجي، أما الإسباني فسيكون شريكا للبريطانية إيما رادوكانو، في حين تدخلها البولندية شريكة مع النروجي كاسبر رود الثاني عشر عالميا.

في المقابل، يلعب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى جانب مواطنته أولجا دانيلوفيتش (43)، والأمريكية جيسيكا بيجولا الرابعة إلى جانب البريطاني جاك درايبر الخامس، والأميركية تايلور تاونسند الأولى عالميا في الزوجي إلى جانب مواطنها بن شيلتون السادس، أما الفرنسي المخضرم جايل مونفيس فسيكون شريكا لليابانية ناعومي أوساكا.

ويتقاسم الزوجي الفائز جائزة قدرها مليون دولار أمريكي.

ويأمل منظمو بطولة الجراند سلام الأمريكية من خلال هذا النظام والجدول الزمني الجديدين، في تسليط الضوء على منافسات الزوجي المختلط التي كانت تُقام سابقا تزامنا مع الأسبوع الأخير من منافسات الفردي.