نائب محافظ الجيزة يتابع تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهي تنفيذها بالمرحلة الأولى

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- نائب محافظ الجيزة يشدد على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال في الوقت المحدد وبأعلي معايير الجودة

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعا تنسيقيا، لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى «حياة كريمة» والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح، تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة المقبلة.

واستعراض نائب المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ؛ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

وشدد نائب المحافظ على أهمية الانتهاء من كل الأعمال في الوقت المحدد وبأعلي معايير الجودة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا.