القوات الجوية الألمانية تُجلي المزيد من الألمان من إسرائيل

بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، نقل الجيش الألماني 179 ألمانيا آخرين من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.

وهبطت طائرتا إيرباص من طراز "إيه 400 إم" في مدينة فرانكفورت الألمانية عقب منتصف الليل بقليل، حسبما أكدت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية قد أعلنتا سابقا أن الطائرتين من الممكن أن تهبطا في تل أبيب بعد تنسيق وثيق ومُسبق مع السلطات الإسرائيلية.

وأقلعت الطائرتان من قاعدة فونشتورف الجوية الألمانية لتنفيذ ما يُسمى بالإعادة الدبلوماسية، والتي تواصل الحكومة الألمانية من خلالها تقديم مساعداتها للمواطنين الألمان. وبحسب البيانات، يستهدف هذا العرض مجددا الأشخاص الأكثر ضعفا الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة إسرائيل، من بينهم العديد من العائلات.

وفي الأيام الأخيرة أتاحت وزارة الخارجية الألمانية بالفعل لأكثر من 460 شخصا العودة عبر العاصمة الأردنية عمّان، على متن ثلاث رحلات خاصة. ونقل الجيش الألماني يوم الجمعة الماضي، وللمرة الأولى، 64 ألمانيا جوا مباشرة من إسرائيل.