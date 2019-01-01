مجلس الشيوخ التشيكي يصوت لصالح اتهام الرئيس زيمان بانتهاك الدستور



صوت مجلس الشيوخ فى جمهورية التشيك اليوم الأربعاء، على اقتراح بتوجيه الاتهام إلى الرئيس ميلوس زيمان بانتهاك الدستور.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن مجلس الشيوخ التشيكي - الذي تسيطر عليه المعارضة - وافق بأغلبية 48 صوتا مقابل اعتراض 20 صوتا على إحالة زيمان إلى المحكمة الدستورية بتهمة انتهاك الدستور.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه يتعين موافقة ثلاثة أخماس مجلس النواب على هذا الاقتراح من أجل المضى قدما فى تنفيذه، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى أن حركة (آنو) ذات الاتجاه الوسط - التي تعتبر حليفا لزيمان - تسيطر على أغلب مقاعد مجلس النواب التشيكى.



ويٌوجه أعضاء مجلس الشيوخ الاتهام إلى زيمان بارتكاب عدة مخالفات دستورية، أبرزها اخفاقه المتكرر في تعيين وزراء الحكومة التشيكية .