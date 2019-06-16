تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية مع ارتفاع الدولار

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في السوق الأمريكية تراجعا ملموسا، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام الأمريكي والميزانية مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.



في الوقت نفسه فإن ضعف مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة حدت من تراجع الذهب. كما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.



في المقابل، يتيح الاتفاق بين ترامب وبيلوسي بشأن سقف الدين العام والميزانية خلال العامين المقبلين لوزارة الخزانة الأمريكية تنظيم طرح اقتراضها قصير الأجل وتكوين رصيد نقدي بعد أن تراجع رصيدها إلى حوالي 195 مليار دولار في نيسان/ أبريل الماضي.



وارتفع مؤشر الدولار اليوم إلى 71ر97 نقطة خلال التعاملات بزيادة قدرها 5ر0 نقطة مئوية.



وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 20ر5 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 70ر1421 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وارتفع سعر الفضة بمقدار 065ر0 دولار إلى 476ر16 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0220ر0 دولار إلى 7000ر2 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية نشرتليوم الثلاثاء تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات، فيما يمثل إشارة جديدة إلى أن نقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المحتملة مازال يمثل عقبة أمام نمو الطلب.



وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الصادرة اليوم فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 7ر1%، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى ما يعادل 27ر5 مليون مسكن سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون وصول العدد إلى ما يعادل 33ر5 مليون مسكن سنويا.