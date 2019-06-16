واشنطن بوست: اندلاع خلافات بين ترامب والجمهوريين بشأن الرد على شراء تركيا لمنظومة إس 400

كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون عن مواجهة اشتعلت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيمس ريش خلال اجتماع مغلق في البيت الأبيض حول كيفية الرد على تركيا بسبب شرائها نظام روسي مضاد للصواريخ، في ضوء مقاومة ترامب لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يناصرون تطبيق العقوبات بشكل كامل ضد أحد حلفاء حلف شمالي الأطلسي "الناتو" وهي تركيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بزعامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيمس ريش السيناتور الجمهوري عن ولاية آيداهو، يحثون ترامب على عدم التنازل عن العقوبات الإلزامية ضد تركيا بسبب شرائها لنظام روسي الصنع من طراز "إس-400"، إذ يجادل الجمهوريون بأن ما تفعله تركيا من شأنه أن يقوض قدرات مقاتلات "إف-35" وأنظمة الناتو.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي إلغاء عملية شراء تركيا لأكثر من 100 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" ردا على قبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستلام أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية، لكنه توقف عند مرحلة فرض المزيد من العقوبات ضد تركيا لقيامها بأعمال تجارية مع صناعة الدفاع الروسية.

ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى مسؤولين مطلعين على اجتماع البيت الأبيض المغلق، القول إن ترامب بدلاً من ذلك بدا وكأنه يدافع عن إجراء مفاوضات مع تركيا بدلا من فرض عقوبات قاسية - مما أدى إلى "نقاش قوي" ونزاع مفتوح بين ريش وترامب.

وفي السياق ذاته، قال العديد من المسؤولين المطلعين إن ثمة خلافات أخرى بين ترامب وريش خلافًا لأزمة تركيا، تخللت الاجتماع الذي كان مخصصًا لمناقشة العقوبات المحتملة على تركيا، والذي بدا فيه ترامب وكأنه لا يكترث بهذا الأمر - إذ كان يتطرق بدلاً من ذلك إلى أزمات الرعاية الصحية والهجرة والصفقة المالية الجديدة التي توصلت إليها إدارته مع الكونجرس هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الجلسة المغلقة أن ترامب أعيد إلى مناقشة الموضوع المطروح عندما سأله سيناتور جمهوري عن العقوبات المحتملة ضد تركيا.

واختتمت "واشنطن بوست" تقريرها بالقول أن موقف ترامب يتعارض مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أصروا على ضرورة متابعة الولايات المتحدة للعقوبات التي حذرت تركيا أنها ستواجهها منذ شهور إذ قبلت الأخيرة نظام "إس-400" الروسي.

وكرر مجموعة من الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ، الذين لم يشاركوا في اجتماع البيت الأبيض، في رسالة إلى ترامب أنهم "يتفقون مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والعديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ على وجوب فرض عقوبات على تركيا وفقًا للقانون".