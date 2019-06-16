السفير المصري في بيروت يُشيد بالتقدم الملموس الذي تشهده العلاقات المصرية اللبنانية

أقام السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، مساء أمس الثلاثاء، الحفل السنوي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة في بيروت، والذي شهد حضور كل من وزير العدل اللبناني آلبرت سرحان، ممثلاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب أيوب حميد، ممثلا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيرة الداخلية ريا الحسن ممثلةً لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيسيّ الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في لبنان، فضلا عن العديد من النواب والسياسيين والإعلاميين اللبنانيين من مختلف الأطياف السياسية.

وتناولت كلمة السفير النجاري -بتلك المناسبة- دور ثورة 23 يوليو كحدث محوري على الساحتين العربية والإقليمية، واستعراض ما تنجزه مصر من خطوات مشهودة في طريق الإصلاح الاقتصادي والتقدم التنموي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حد تجاوز التوقعات وأصبح محل اعتراف وثناء المؤسسات الدولية.

وأشار السفير إلى التقدم الملموس الذي تشهده العلاقات المصرية اللبنانية خلال الأعوام الأخيرة، وانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة للبلدين مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ آخرهما شهر مايو الماضي برئاسة رئيسي الحكومتين الدكتور مصطفى مدبولي والسيد سعد الحريري، والتي تم الاتفاق فيها على تعزيز التعاون مع لبنان في كافة المجالات، وخاصةً في مجال الطاقة والكهرباء.

وأكد السفير، حرص مصر على دعم لبنان ضمن ثوابت الحفاظ على وفاقه الوطني تحت مظلة اتفاق الطائف، وفي إطار التوازن والعيش المشترك.

كما استعرض في هذا الصدد الظرف الإقليمي المحيط، والذي يحتم العمل على تعزيز التعاون العربي والتصدي لتيارات الفرقة الطائفية والمذهبية، مُشددا على الأهمية البالغة للتصدي للتنظيمات الإرهابية، والتي تدمر مفهوم الدولة وتنشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

ووجه التحية للدور الكبير الذي يضطلع به الجيشان المصري واللبناني وما يقدمانه من تضحيات في سبيل الوطن.

هذا، وشهد الحفل عرضا لفيلم عن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في مصر، واستعراضا لفرقة الفنون الشعبية المصرية، بما لاقى إعجابا وتفاعلا ملحوظا من الحضور.