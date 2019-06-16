عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اعتراض مجموعة من المحتجين موكب رئيس الوزراء البريطاني العتيد، بوريس جونسون في طريقه إلى قصر «باكينجهام» للقاء ملكة بريطانيا.

وقالت منظمة «جرينبيس» في المملكة المتحدة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» إن عددا من الناشطين قطعوا طريق جونسون، حاملين رسالة قاسية بشأن التغير المناخي. والتقى جونسون في وقت لاحق ملكة بريطانيا إليزابيث التي كلفته برئاسة الحكومة الـ14 في عهدها، خلفا لتريزا ماي.

وتسلم بوريس جونسون، مساء الأربعاء، بشكل رسمي، مهامه كرئيس لوزراء بريطانيا، خلفًا لتيريزا ماي.

وأعلن حزب المحافظين، مساء أمس الثلاثاء، عن فوز بوريس جونسون، برئاسة الحزب خلفًا لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي.