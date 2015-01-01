أشاد نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي بمواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بشكل علني، بعد موسمه المميز بقميص الفريق الأبيض، كل هذا وسط عدم استدعائه لمنتخب الديوك منذ عام 2015.

وقدم "بنزيما" مهاجم موسما رائعا مع «المرينجي» وأدائه المذهل كان عاملا أساسيا في تتويج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، حيث سجل في الموسم الحالي لليجا 21 هدفا ليحتل المركز الثاني في هدافي اللاعبين لموسم 2019-2020، بعدما تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة القائمة بـ 25 هدفًا، ليتشارك مع البرغوث في هجوم الليجا ضمن التشكيلة المثالية التي اختارتها الرابطة.

وفي فرنسا لا تتوقف كلمات الإشادة بمهاجم ريال مدريد، ليعود من جديد الجدال بشأن بنزيما والمنتخب الفرنسي، ووصل الأمر لاستسلام نويل أمام تألق بنزيما خلال مقابلة مع راديو مونتي كارلو، قائلاً: «بنزيما أكمل أفضل موسم له في مسيرته الكروية».

هذه التصريحات جاءت بعد عدة أشهر من كلمات رئيس الاتحاد الفرنسي التي أكد خلالها عدم عودة الجزائري الأصل إلى منتخب الديوك حين قال: «مسيرة بنزيما مع فرنسا منتهية».

ويعتبر بنزيما البالغ 32 عامًا، مرفوضًا من قبل ديديه ديشامب، ونويل لو جريت، بسبب قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا، ولكن الإشادة بالنجم الفرنسي أجبرت رئيس الاتحاد على الاعتراف بالموسم الرائع لبنزيما.

وأردف لو جريت عن تألق كريم: «بنزيما قدم موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد، لقد قدمت التهنئة إلى مدربه زيدان، والآن بنزيما يعتبر واحد من أفضل اللاعبين، ولا يمكنني الحكم عليه لأنني لم أشاهد جميع المباريات، ولكن في رأيي لعب أفضل مواسمه».

وفي نوفمبر الماضي، دخل لو جريت في حرب كلامية مع بنزيما، ولكن عندما بدأت الصحف الفرنسية تشيد بأداء مهاجم ريل مدريد، علق رئيس الاتحاد الفرنسي: «كريم بنزيما لاعب جيد للغاية، ولم أشك أبدا في إمكانياته، على العكس، أظهر لريال مدريد أنه من أفضل اللاعبين في مركزه ولكن مغامرته مع منتخب فرنسا انتهت».