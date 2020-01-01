البرلمان التونسي يقرر تمرير لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي الخميس المقبل

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة، بأن مكتب مجلس نواب الشعب قرر تمرير عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على الجلسة العامة يوم 30 يوليو الجاري.

وكان ممثلي الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، في وقت سابق، أعلنا انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.

وتتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.