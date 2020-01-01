حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بحي ثان المحلة الكبرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذ حى ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بنطاق الحي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقال المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، إن الحملة استهدفت إزالة الإشغالات بشارع الكورنيش وشارع سكة زفتى بما يسمح بتيسير حركة المرور أمام المواطنين بالطريق العام.

وأضاف "المغاوري"، أنه تم القيام بحملة مكبرة للنظافة العامة على السكة الحديد وسكة زفتى والشون والكورنيش، إلى جانب متابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى أمام الحى، وكذلك متابعة توصيل الوصلات المنزلية بشارع عبدالحى شاهين تمهيدًا للرصف.