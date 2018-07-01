العراق: تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة، وشفاء 1863 مصاباً من الفيروس.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم 1863 حالة شفاء في العراق، مضيفا أن عدد الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2485 حالة، في حين بلغ عدد حالة الوفاة اليوم بلغت 90 حالة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 71 ألفا و268 حالة بنسبة شفاء 68%، وإجمالي عدد الإصابات بلغ 104 آلاف و711 حالة، والذين يتلقون العلاج 29 ألفا و231 حالة، والراقدين في العناية المركزة 456 حالة، وإجمالي عدد حالات الوفاة 4 آلاف و212 حالة.