 السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث حل الصراع الليبي سلميا مع عقيلة صالح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث حل الصراع الليبي سلميا مع عقيلة صالح

عقيلة صالح
عقيلة صالح

نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 1:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 1:17 ص

(د ب أ)

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر" اليوم الخميس أن السفير الأمريكي بحث مع صالح دعم سيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حلّ سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة، بحسب ما أورده موقع بوابة"أفريقيا الأخبارية".

وشدد السفير على رفض بلاده لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسره الأمم المتحدة.


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