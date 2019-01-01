رئيس الوزراء العراقي يعلن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر

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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات".

وأضاف "سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم.. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".

ووقع انفجار - قبل خمسة أيام - في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وقالت خلية الإعلام الأمني إنه "بعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة؛ تبين أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا؛ مما أدى إلى استشهاد 30 مواطناً وإصابة أكثر من 50 آخرين".