محافظ الإسكندرية: محور التعمير يضيف مجتمعات عمرانية وكيانات جديدة

توجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بمحور التعمير الجديد الذي وصفه بأنه سيحدث نقلة نوعية في الإسكندرية ومطروح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن محور التعمير سيكون موازي لطريق الساحل وسيعمل على إنشاء كيانات جديدة ومجتمعات عمرانية، موضحًا أنه سيبدأ بإنشاء 35كم وسيضم 9 حارات.

وذكر أن طريق الساحل القديم لم يعد بكفاءة عالية كما أنه لا يسمح بمرور عدد كبير من السيارات، مشيرًا إلى عمل الهيئة الهندسية على مدار أيام العيد للانتهاء منه وتجهيزه لتفقد الرئيس له في رابع أيام العيد.

وأشار إلى حديث الرئيس حول تطوير بحيرة مريوط وعودتها لطبيعتها، كما أنه تطرق للمخالفات والتعديات على بعد المحاور والمزارع السمكية، ووجه بضرورة تكامل أجهزة الدولة في إزالة تلك التعديات.