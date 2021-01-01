محافظ قنا: تكثيف الحملات لمتابعة عدم زيادة تعريفة الأجرة

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على استمرار حملات المتابعة اليومية لمحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بقرى ومراكز المحافظة؛ لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، والتأكد من توافر جميع المواد البترولية وعدم وجود مخالفات.

ووجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية المستمرة مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية، وإدارة المرور، وإدارة المواقف التابعة للمحافظة، بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والسرفيس والتعامل بحسم مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا ١٥٥٤١ و0963337291 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبها، شنت جميع الوحدات المحلية بالمحافظة حملات رقابية لملاحقة المخالفين من السائقين باستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، ومتابعة إجراءات الانتهاء من جرد المخزون وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، ومراقبة كافة مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة.