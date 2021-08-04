 شيرين عبدالوهاب تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها: ظهري وأختي اللي أمي ماجبتهاش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شيرين عبدالوهاب تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها: ظهري وأختي اللي أمي ماجبتهاش

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 9:52 م

هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، صديقتها الفنانة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت شيرين صورا تجمعها بمنة شلبي ضمن صورهما التذكارية، وعلقت قائلة: «كل سنة وأنت ظهري وأختي اللي أمي ما جبتهاش، ربنا يخليكي ليا».

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أعلنت مؤخرا في تصريحات تلفزيونية أن الفنانة منة شلبي كانت ضمن عدد من النجوم اللذين ساندوها خلال أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث مرت شيرين بفترة صعبة من المشاكل والأزمات قد كشفت عنها منذ أيام مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية أون خلال برنامج كلمة أخيرة.

 

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